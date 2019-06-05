شكرا لقرائتكم أردوغان متمسّك بصفقة "أس-400" الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 5 يونيو 2019 / 00:00

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن بلاده لن تذعن لضغوط أميركية، لإلغاء اتفاق أبرمته مع روسيا لشراء منظومة صواريخ "أس-400".



ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عنه قوله: "اتفقنا (مع روسيا). نحن عازمون. لا تراجع عن ذلك". وأضاف أنه أبلغ واشنطن أن أنقرة لن تتخذ خطوات لشراء صواريخ "باتريوت" الأميركية، إلا إذا كانت شروط التسليم إيجابية، مثل تلك الواردة في اتفاق بلاده مع موسكو. وأضاف: "للأسف لم نحصل على عرض إيجابي من الجانب الأميركي، في ما يتعلق (بصواريخ) باتريوت، كما حصل بالنسبة الى أس-400 الروسية".

وكانت كاثرين ويلبارغر، مساعدة وزير الدّفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي بالوكالة، حذرت الأسبوع الماضي من أن لإصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية نتائج "كارثيّة" على برنامج مقاتلات "أف-35" الأميركية، وكذلك على تعاون أنقرة مع الحلف الأطلسي.

ونبّهت الى أن مخطط تركيا لشراء تلك المنظومة سيمسّ قدرتها على العمل مع الحلف، ويُرغم الولايات المتحدة على فرض عقوبات عليها.