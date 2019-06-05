شكرا لقرائتكم الحريري يرد بلسان "مصدر حكومي رفيع" على بوصعب: لا سكوت على مواقف غير بريئة تظهر الدولة كانتونات أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 17:42

لم يسلم تصدي القوى الأمنية والجيش للعمل الإرهابي الذي استهدف طرابلس من قبل "ذئب منفرد"، من السجال الدائر بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" منذ زهاء أسبوع، والذي أطلقه رئيس "التيار الحر" الوزير جبران باسيل منذ 10 أيام في حديثه عن "السنية السياسية" و"المارونية السياسية"، فضلا عن حملته على المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، وتصاعد على خلفية اتهام وزير الدفاع الياس بو صعب بالتدخل لدى المحكمة العسكرية لتخفيف الحكم على المقدم سوزان الحاج في التهمة الموجهة إليها بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل في حق الممثل والفنان زياد عيتاني.



ورداً على سؤال عن العملية الإرهابية في طرابلس قال بو صعب: "لم يتصل بي رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الحادث الأمني ولست منتظراً أن يتصل بي، وهو ربما يعتبر نفسه معني بقوى الأمن الداخلي أكثر".

كما أقحم بوصعب موضوع الإجراءات التي كانت تناقش في شأن خفض الإنفاق على تدابير الاستنفار للقوات المسلحة في موازنة 2019 ، بمناسبة الحديث عن عملية طرابلس الإرهابية فقال ردا على سؤال إن "الجيش اللبناني ليس موضوعاً سياسيا بل هو مسؤولية أمنية لا تُناقش على طاولة مجلس الوزراء وقلنا خلال جلسات مناقشة الموازنة أن موضوع التدبير رقم 3 لا يناقش على طاولة مجلس الوزراء كذلك لا يمكننا أن نتحدث بلغتين مع الجيش والقوى الامنية داخل الحكومة وخارجها".

وأثار كلام بوصعب حفيظة الرئيس الحريري الموجود خارج البلاد، واستفزه، خصوصا أن مكتبه الإعلامي كان أعلن في الصباح الباكر عن إجرائه اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون فجرا للتداول معه في نتائج تصدي قوى الجيش والأمن الداخلي للعملية الإرهابية وعزاه باستشهاد العسكريين.

وأدى ذلك إلى صدور رد "حريري" عنيف على بوصعب كالآتي:

علق مصدر حكومي رفيع رداً على ما يثار بشأن حادث طرابلس فقال: الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس كل الوزارات ولا يحتاج لدروس في الاصول والمسؤوليات من احد وهو ومعني بالاهتمام بكل المؤسسات شاء من شاء وأبى، والتصويب على قوى الامن الداخلي والكلام الذي يتكرر عن التمييز بين القوى العسكرية والامنية يعبر عن ضيق صدر تجاه الانجازات التي تتحقق وهي في رصيد الدولة وكل اللبنانيين".

أضاف المصدر المصدر الحكومي الرفيع: "بدل ان يتلهى البعض بالعودة الى أحاديث ممجوجة عن ضغوط على القضاء لإطلاق سراح الارهابي الذي نفذ جريمة طرابلس قبل سنة وما الى ذلك من تلفيقات، والإيحاء بان طرفاً سياسياً قام بذلك بغطاء من شعبة المعلومات، فان الأجدر بهذا البعض أن يشارك في تضميد جراح اهالي العسكريين والتوقف عن بخ المعلومات المسمومة والتحليلات التي تعكس ما تضمره بعض النفوس تجاه الامن الداخلي".

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واعتبر المصدر أنه "لن يكون مسموحاً بعد اليوم السكوت على مواقف غير بريئة هدفها اظهار الدولة اللبنانية كما لو كانت مجموعة كانتونات امنية تتقاسمها الطوائف والقيادات السياسية، ولن يكون مقبولاً، لاي سبب وتحت اي ظرف، ان يتولى اي وزير او مسؤول مهمة اقامة شرخ بين المؤسسات العسكرية والامنية".

ورأى أن "الجيش اللبناني جيش لكل الدولة وقوى الامن الداخلي قوى لكل الدولة، وكذلك الامر بالنسبة لسائر القوى الامنية. وخلاف ذلك دعوات للتحريض والانقسام. كفى تلاعباً بهيبة الدولة".

أحمد الحريري ودور "الأعور"

وجاء رد أعنف من الأمين العام ل"لتيار المستقبل" أحمد الحريري الذي غرد قائلا في تغريدة أولى : "الوزير الياس ابو صعب المسمى وزيراً للدفاع ليس من صلاحياته أن يحدد لرئيسه مع من يتكلم. شغلة دق الاسافين بين الجيش وقوى الامن الداخلي أمر مشبوه، ورئيس الحكومة يقول الجيش عين وقوى الأمن عين اخرى .. لكن هناك على ما يبدو من يحب أن يلعب دور الاعور".

وتابع في تغريدة ثانية: "الحزن في كل بيت لبناني .. وليس هناك من لبناني واحد إلا ويشعر بأن استشهاد العسكريين خسارة شخصية .. وأن الارهاب يستهدف الجميع .. فلا موجب لكلام فوق السطوح ولإيحاءات مرفوضة .. نحن الطرف السياسي خط الاعتدال الاول وخط الدفاع عن كرامة لبنان .. كفى لعباً وتلاعباً".

وعاد بوصعب ورد على الأمين العام ل"المستقبل" قائلا أنه يُكتب له ما يقوله، فغرد أحمد الحريري قائلا: ""صارت دارجة عند الوزير بو صعب مين ما رد على تخبيصاته بقول “يُكتب له”!.. واضح من الرد الركيك لأوساطه على كلامي أن وضعه صعب.. وأن الرد على الحقيقة صاير صعب عليه.. اذا بدك بصير اكتبلك معاليك".

الحجار

النائب محمد الحجار عضو كتلة "المستقبل" النيابية على بوصعب قائلا: "كل لبنان محزون في استشهاد العسكريين الأربعة وكل لبنان مع المؤسستين العسكرية والأمنية في مصابهما. الارهاب لا دين له ورأى العالم ذلك. فلنحترم حرمة ما حصل وليصمت من يدّعي مسؤولية ويطلق كلاما يشبهه ومن معه، يريد منه زرع الفرقة بين المؤسستين".