شكرا لقرائتكم كيم "يؤنّب" منظّمي عرض "الألعاب الجماعية" في بيونغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 17:40

شارك آلاف من العارضين والطلاب في بيونغيانغ، في أول عرض دعائي لـ "الألعاب الجماعية" لعام 2019، لكنه لم يبهر الزعيم كيم جونغ أون.



وتضمّ "الألعاب الجماعية للجمباز والأداء الفني" عدداً هائلاً من المشاركين، معظمهم من الطلاب وأطفال المدارس الذين يؤدون حركات متزامنة دقيقة.

ويقف وراءهم، آلاف الطلاب الذين يغيّرون باستمرار صفحات ملونة من كتب، في تسلل دقيق لتشكيل صور عملاقة متغيّرة في جانب واحد من الملعب.

لكن نتيجة العرض الذي يُطلق عليه هذا العام "أرض الشعب"، لم تبهر زعيم الدولة الستالينية. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن "كيم استدعى منفذي العرض وانتقدهم بشدة، للروح الخاطئة لتشكيل (العرض) واتجاه العمل غير المسؤول".

وأضافت أنه باعتبار أن لدى الفنانين "واجباً مهماً جداً في تأسيس الثقافة الاشتراكية"، حدّد كيم "مهمات لتصحيح تنفيذ السياسة الثورية لحزبنا، في الأدب والفنون".

وأشارت الوكالة الى أن مسؤولين حكوميين بارزين حضروا العرض، بينهم كيم يونغ شول الذي كان نظيراً لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المحادثات بين بيونغيانغ وواشنطن، وأوردت صحيفة كورية جنوبية الأسبوع الماضي أنه أُرسل إلى معسكر للأشغال الشاقة، بعد فشل قمة هانوي التي جمعت كيم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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لكن الوكالة لم تذكر كيم هيوك شول، الموفد الكوري الشمالي إلى الولايات المتحدة، الذي أشارت الصحيفة ذاتها الى إعدامه بالرصاص بعد "خيانته القائد الأعلى"، إذ "استمالته الولايات المتحدة" أثناء المفاوضات التحضيرية للقمة.

وأدى المشاركون في الألعاب الجماعية تمرينات لأشهر، قبل انطلاق العروض التي يُتوقع أن تستمر 5 أشهر حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

لكن الرأي السلبي لكيم في العرض، قد يدفع المشرفين عليه الى تغيير تفاصيل.

ونشرت الوكالة صورة واحدة للعرض، تظهر آلافاً من العارضين يلوحوّن بأعلام حول زهور عملاقة على ملعب. وتم تشكيل عبارة "تحيا كوريا للأبد"، على أرضية من آلاف الزهور، فيما كانت ألعاب نارية حمراء تضيء السماء.

وشكّلت الصور الخلفية صوراً لمؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ وابنه وخليفته كيم جونغ إيل، جد ووالد الزعيم الحالي الذي ظهر في إحدى هذه الصور.

وتصوّر العروض الفنية الكورية الشمالية لحظات من التاريخ والحياة المعاصرة في البلاد. لكن مراقبي الدولة الستالينية يتابعونها من كثب لمعرفة أولويات بيونغيانغ، خصوصاً إبرازها آخر مستجدات التطورات العسكرية أو الإنجازات الاقتصادية. وكانت الألعاب الجماعية التي نُظمت عام 2018، الأولى بعد 5 سنوات من التوقف.