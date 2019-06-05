صور.. الرئيس السورى يؤدى صلاة عيد الفطر فى دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الرئيس السورى بشار الأسد، صباح اليوم صلاة عيد الفطر فى جامع الرئيس حافظ الأسد بدمشق. وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتى العام للجمهورية وعدد من المسئولين فى الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامى وجمهور من المواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ بشير عيد الباري مفتى دمشق. Advertisements

الرئيس-السورى-بشار-الأسد

الرئيس-السورى-يؤدى-صلاة-عيد-الفطر

المصلون-مع-الرئيس-السورى

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صلاة-عيد-الفطر

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