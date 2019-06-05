شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إسرائيلية ترجح تعيين وزير الاتصالات سفيرا لإسرائيل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة 13 الإسرائيلية، إنه يجرى النظر فى تعيين وزير الاتصالات، أيوب كارا، فى منصب سفير إسرائيل فى القاهرة. وبحسب صحيفة جروساليم بوست، الإسرائيلية، الأربعاء، فإنه حال تم تنفيذ الترشيح، فسوف يجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديل وزارى فى إدارته، حيث تم إقالة وزير العدل عيليت شكيد ووزير التعليم نفتالى بينيت، ومن ثم إذا ترك كارا منصبه فسيصبح شاغرا.

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