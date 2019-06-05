الفنان محمد نجم يودع الدنيا عن عمر يناهز 75 عاما

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم، إن الفنان الكبير محمد نجم، أحد أبرز نجوم المسرح العربي، توفي صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

كان نجم قد تعرض مؤخرا لجلطة دماغية إدخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

بدأ الفنان محمد نجم التمثيل في أوائل السبعينيات، وأثرى المسرح المصري والسينما والتلفزيون بالعديد من الأعمال الناجحة ، واشتهر بالمسرحيات الكوميدية وعددها 36 مسرحية ومن أشهرها :عبده يتحدى رامبو ، واعقل يا مجنون ، وواد عفريت ، والمشاكس ، والكدابين قوي ، البلدوزر ، وزغلول على المحمول ، والأونطجي، وكانت أيقونته المسرحية الأشهر على الإطلاق هي “عش المجانين” رفقة الفنان الراحل حسن عابدين، وليلي علوي، وميمي جمال.