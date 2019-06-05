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الان تتابع بالصور.. حشود حول منزل صلاح في مصر تمنعه من أداء صلاة العيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:
احتشد عدد كبير من الجماهير والصحفيين، صباح اليوم، أمام منزل نجم منتخب مصر المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في قرية نجريج بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، مما أحال بينه وبين أداء صلاة عيد الفطر المبارك.
وكتب صلاح على حسابه عبر “تويتر” قائلا: اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية.
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