الان تتابع «تويتر» يتعرض لمشاكل تقنية في معظم دول العالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سان فرانسيسكو- الخليج 365:
عانى مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” من مشاكل تقنية أصابت خدمة الرسائل القصيرة صباح اليوم الأربعاء.
حيث تم تسجيل عدد من حالات الفشل في الاتصال بالشبكة بالإضافة لمشاكل في خدمة الرسائل القصيرة، بحسب ما نقل موقع “Downdetector”.
ووفقا لموقع، فإن هذه المشاكل حصلت في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو.
واشتكى حوالي 83 في المئة من المستخدمين من مشاكل الاتصال بالصفحة الرئيسية بالإضافة لعدم قدرة حوالي 16 في المئة من مستخدمي المنصة بتشغيل التطبيق على أجهزتهم المحمولة.
وظهرت هذه المشاكل بشكل عام لدى مستخدمي الموقع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك واليابان، بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية.
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