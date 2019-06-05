الرئيس التونسى يؤدى صلاة عيد الفطر بجامع مالك ابن انس بقرطاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى صلاة عيد الفطر المبارك اليوم /الأربعاء/ بجامع مالك ابن أنس بقرطاج؛ بحضور رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ووجه السبسى تهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى جميع التونسيّين والتونسيّات، داخل أرض الوطن وخارجه، راجيا من الله أن يعيده عليهم وعلى كافة المسلمين باليمن والخير والسعادة.

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