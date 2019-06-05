شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابى بمدينة طرابلس اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية البحرينية اليوم /الأربعاء/ الهجوم الإرهابى الذى استهدف مراكز تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلى فى مدينة طرابلس اللبنانية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، مؤكدة تضامن البحرين مع جمهورية لبنان الشقيقة.

وشددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ - على موقف البحرين الرافض بقوة لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، الذي يؤكد أهمية توثيق التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع دعمها وتمويلها.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة للبنان ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

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