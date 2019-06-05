القاهرة: حاجز أمني بالعريش يتعرض لـ"هجوم إرهابي"

القاهرة / الخليج 365 أعلنت القاهرة، الأربعاء، أن حاجزا أمنيا بالعريش (شمال شرق)، تعرض لهجوم "إرهابي"، وسط تبادل لإطلاق النار. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية في خبر مقتضب صباح الأربعاء، أن "عناصر إرهابية قامت بهجوم على كمين (حاجز أمني) شمال غرب العريش ويتم التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران"، دون تفاصيل أكثر. ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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