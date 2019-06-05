“عبدالرحمن يغمور” مدير قناة السعودية الأولى سابقاً.. على السرير الأبيض

صحيفة الخليج الإلكترونية يرقد على السرير الأبيض الإعلامي القدير عبدالرحمن يغمور, إثر وعكة صحية شديدة ألمت به، وألزمته التنويم في مستشفى فقيه بجدة.

«يغمور» كان مذيع و ممثل و مخرج إذاعي سعودي، يعتبر من أوائل و كبار وأقدم المذيعين في السعودية, ومديرًا لقناة السعودية الأولى سابقاً؛ قد بدأ العمل الفني عام 1956، وعمل في إذاعة جدة و قدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية.. أمنياتنا لزميلنا العزيز « عبدالرحمن يغمور » بالشفاء العاجل.

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