التلفزيون المصري: هجوم إرهابي على نقطة أمنية في شمال سيناء

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون في نبأ عاجل "هجوم عناصر إرهابية على كمين في شمال غرب العريش وقوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين".

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في سياق آخر، كان العقيد تامر محمد محمود الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، قد نفى صحة ما ورد بتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وأنه جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة وسعي بعض المنظمات المسيسة لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.

أكد المتحدث العسكري قيام القوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاتها لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.