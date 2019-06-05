التلفزيون المصري: هجوم إرهابي على نقطة أمنية في شمال سيناء

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ونقلت "رويترز" عن التلفزيون في نبأ عاجل "هجوم عناصر إرهابية على كمين في شمال غرب العريش وقوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين".
© REUTERS / STRINGER
أكد المتحدث العسكري قيام القوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، ومراعاتها لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
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