شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مياه الأمطار تغمر مدينة ليبية فى عمق الصحراء الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى بليبيا مدينة غات، الواقعة فى أقصى الجنوب الغربى للبلاد، مدينة منكوبة نتيجة لسيول الأمطار والفيضانات التى تجتاحها.

وذكر بيان لوزارة داخلية "الوفاق" أن الفيضانات فى المنطقة تسببت فى خسائر بشرية ومادية، وفى نزوح العديد من المواطنين من بيتوهم وذلك لتواصل هذه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتبعا لذلك، أعلنت الوزارة أن غات، مدينة منكوبة، نظرا لأن السيول اجتاحت "نحو 70% من مناطقها"، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائى عن معظم هذه المناطق.