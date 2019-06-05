شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية بالكويت والامارات 42 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم،الاربعاء موجة حارة، على بعض دول الخليج وتوقعات بهطول الامطار المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية

السعودية 46 درجة مئوية

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم ونجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة, تبوك والجوف في حين يبقي الطقس حار الى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.

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الامارات 42 درجة مئوية

الطقس نهاراً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة العظمى 42°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 28°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس.

الكويت 47 درجة مئوية

شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة وليلًا حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 30 كم/ساعة .