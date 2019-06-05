الان تتابع تطبيق جديد لتعديل الصور يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أثار تطبيق إلكتروني جديد لتعديل الصور، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.التطبيق المسمى “فوتوليفت”، مصمم لجعل الأشخاص يبدون أكثر نحافة، مما أثار قلقا من إمكانية استخدامه في هويات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويسمح التطبيق الذي طورته شركة تركية للشخص بتغيير هيئة جسمه بالشكل الذي يريده من خلال مجموعة من الأدوات.
ولقي ذلك التطبيق رواجا واسعا خاصة بين النساء حيث انتشرت صور لمستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد استخدام ذلك التطبيق مع وجود فروق واضحة في شكل الجسم بعد استخدامه.
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