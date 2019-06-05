العاهل المغربي يصدر عفوا عن 755 سجينا من بينهم متهمين بالإرهاب

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نواكشوط- سبوتنيك. ويأتي إصدار هذا العفو بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به المغاربة الأربعاء، وقال بيان للقصر الملكي إن "الملك محمد السادس، أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 755 شخصا".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وذكر البيان أنه "وبنفس المناسبة، واعتبارا للظروف العائلية والإنسانية للمدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتا الحسيمة وجرادة وتجسيدا لما يخص به الملك رعاياه الأوفياء وفي كل المناسبات، فقد شمل جلالته بعفوه الملكي الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث، وعددهم 107 مستفيدا".
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