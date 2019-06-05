ليبيا... إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي بينهم ثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية

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طرابلس — سبوتنيك. وأكد قاسم في تصريح لوكالة "سبوتنيك": أن "دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي، الزورق الزواية، تمكن فجر يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 بناء على بلاغ من إنقاذ 80 مهاجر غير شرعي"، مشيرا إلى أن "من بينهم ثلاثة أطفال وست نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك وبدون محرك".
© AP Photo / Irish Defence Forces via AP
وأوضح أن "المهاجرين تم إنزالها في نقطة مصفاة الزاوية. حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، عقب ذلك تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر".
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات تسلل مهاجرين عبر السواحل الليبية هربا من ويلات الحرب المشتعلة في طرابلس والمناطق القريبة منها.
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