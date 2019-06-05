اليمن... 5 قتلى بغارة لطيران التحالف في الضالع

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القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، استهدف طيران التحالف بغارة منطقة الثوخب في مديرية الحشاء غرب الضالع، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في حصيلة أولية.
© REUTERS / Khaled Abdullah
وقالت "المسيرة" إن طيران التحالف عاود بـ 6 غارات قصف شبكة الاتصالات في حيدان، وذلك بعد ساعات من شنه 5 غارات على الشبكة في المديرية ذاتها.
وتأتي سلسلة الغارات بعد يوم من استهدافه بغارة أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بحيدان.
وفي محافظة صعدة أيضا، شن طيران التحالف 4 غارات على مديرية باقم شمال المحافظة، حسب "المسيرة".
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