اليمن... 5 قتلى بغارة لطيران التحالف في الضالع

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، استهدف طيران التحالف بغارة منطقة الثوخب في مديرية الحشاء غرب الضالع، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في حصيلة أولية.

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في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ، جدد طيران التحالف قصف مديرية حيدان جنوب غربي صعدة.

وقالت "المسيرة" إن طيران التحالف عاود بـ 6 غارات قصف شبكة الاتصالات في حيدان، وذلك بعد ساعات من شنه 5 غارات على الشبكة في المديرية ذاتها.

وتأتي سلسلة الغارات بعد يوم من استهدافه بغارة أبراج شبكة الاتصالات في جبل المفتاح بحيدان.

وفي محافظة صعدة أيضا، شن طيران التحالف 4 غارات على مديرية باقم شمال المحافظة، حسب "المسيرة".