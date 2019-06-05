دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تكشف عن تحديثات ثورية طال انتظارها

كشفت شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين عن مجموعة كبيرة من التحديثات في نظام التشغيل الخاص بها iOS، والتي تضمنت مزايا جديدة طال انتظار المستخدمين لها.

هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة alqiyady 1 هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن نظام iOS الجديد يأتي بمزايا جديدة من ضمنها عمله في وضعية الظلام، والاستجابة بشكل أفضل وأسرع لخاصية بصمة الوجه Face ID.

وسيتمكن مستخدمو هواتف آيفون من الاستفادة من الميزات الجديدة التي تتعلق بالكاميرا والخرائط، والتي تضمنتها النسخة الجديدة من نظام تشغيل آبل.

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فقد حمل النظام الجديد العديد من المزايا الخاصة بالصور، والتي أصبح التعامل معها يتم بطريقة أكثر ذكاء، حيث يقوم نظام تشغيل iOS من خلال خاصية التعليم الآلي بتجميع الصور المتشابهة، والتخلص من المكرر منها بشكل تلقائي، كما أن النظام الجديد يضم أدوات جديدة لتحرير الصور، وكذلك تحرير الفيديو..

أما بالنسبة للخرائط، فأنها تبدو بشكل أفضل في التحديث الجديد كما جاء في التقارير، حيث تمت إضافة تفاصيل أكثر، بعضها يخص السائقين، وأخرى تخص المشاة، بالإضافة إلى أن التحديث أضاف صور الشوارع.

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كما قامت آبل بتحسين طريقة الدخول إلى التطبيقات المختلفة، وكذلك بإجراء تغييرات على الصور الرمزية أو الإيموجي، والتي شملت إضافة تسريحات شعر واكسسوارات ومكياج.

وأشارت التقارير إلى آبل أعلنت أيضًا في مؤتمرها عن لوحة مفاتيح قابلة للضغط تُسمى QuickPath، تُمكن المستخدمين من الكتابة بيد واحدة.

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وإلى جانب هذا، فقد أطلقت الشركة الأمريكية أيضًا نظام تشغيل مستقل خاصة بأجهزة آيباد، بالإضافة إلى أحدث إصدار من الحاسوب الشخصي ماك برو.المزيد:

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