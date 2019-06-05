شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى : محادثات القدس فرصة لمجابهة التحديات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المحادثات الإسرائيلية الأمريكية الروسية ستعقد في القدس نهاية يونيو الحالي، ستشكل فرصة دبلوماسية مهمة لمناقشة التحديات الإقليمية، مع حليف هو إسرائيل ودولة حاضرة في الشرق الأوسط هي روسيا، حسبما نشر موقع سكاى نيوزعربية .

وكشف المسؤول أن سوريا ستكون الموضوع الرئيسي حيث الدول الثلاثة فاعلة هناك، وهذا سيمثل فرصة لتنسيق الأنشطة العسكرية لمنع أي تصعيد عرضي.

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وأضاف أن الدول الثلاثة ستبحث كيف يمكن العمل معا للتخلص من المعرقل الرئيسي في الشرق الأوسط وهو إيران، بحيث ستوضح واشنطن بالتنسيق مع الإسرائيليين للروس بأنها لا ترى أي دور إيجابي للإيرانيين ليس فقط في سوريا وإنما لبنان واليمن والعراق وكل الأماكن الفاعلين فيها، مشيرا إلى أن هذه الأماكن تحولت إلى مناطق خطرة بسبب ما يريد الإيرانيون جلبه.

وكشف المسؤول إن واشنطن ليست متحمسة لرغبة الروس المكررة بمشاركة الولايات المتحدة والشركاء في عملية إعادة إعمار سوريا، مذكرا بأن الرئيس الأمريكي كان واضحا إنه ليس مهتما في إعادة إعمار النظام السوري، وهذا ليس على الطاولة.