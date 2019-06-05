حديقة أبها الجديدة تحتضن فعاليات أيام عيد الفطر وسط تنوع فني واستعراضي للحضور

ابها

إحتضنت حديقة أبها الجديدة أولى فعاليات ليالي عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠ والتي تنوعت بين العروض الشعبية والاستعراض الفني.

تنوعت فعاليات عيد الفطر على مسرح البحيرة بحديقة أبها مع فرقة إبداع الجنوب الشعبية وفرقة صدى الاستعراضية وفرقة صدى الترفيهية قدمت فرقة إبداع الجنوب الشعبية ألوان شعبية مميزة نالت استحسان الحضور للمشاهدة.

فيما توالت الفرق الاستعراضية والترفيهية بعروض شيقة للحضور .

وقدم الأطفال على المسرح بعض المشاركات الجميلة .

فيما شهدت مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال إقبال متزايد منذ الساعات الأولى من عصر اليوم حيث عاش الأطفال يوم المرح بمناسبة عيد الفطر.

و تزايد إقبال الشباب والشابات على موقع الألعاب الإلكترونية بي آر والتي تعبر من الألعاب الإلكترونية الجديدة على مستوى موقع حديقة أبها الجديدة .

فيما تستمع العائلات بمواقع الإطلالة على بحيرة السد بحديقة أبها الجديدة حيث الإطلالة الساحرة وسط الأجواء والطبيعة الجميلة مع وجود باحة القهوة والمشروبات واطباق الحلوى المميزة .

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