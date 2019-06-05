اختبار شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» في «فستيفال سيتي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



خلال فترة عيد الفطر المبارك، يحظى زوار «فستيفال باي» في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة أن يكونوا أول من يتوفر لهم شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل «اتصالات» وعرض «تخيّل» الفريد المقدم من «اتصالات».

ويتم عرض «الجيل الخامس من اتصالات» لأول مرة اليوم ضمن إطار سلسلة عروض ‹تخيّل› الشيقة احتفالاً بإطلاق شبكة الجيل الخامس، والتي تعدّ أحدث تطورات شبكات الاتصالات التي تتيح لكافة العملاء استخدام البيانات على هواتفهم المحمولة بسرعةٍ فائقة وسهولةٍ استثنائية. وسيضم عرض «الجيل الخامس من اتصالات» الفريد من نوعه عناصر عرض «تخيّل» المرئية والحسية ليقدم للجمهور عرضاً مجانياً يستمر على مدار الساعة طيلة عطلة العيد في «فستيفال باي». وتعد شبكة الجيل الخامس أسرع بحوالي 20 مرة من شبكة الجيل الرابع؛ حيث تتيح للمستخدمين تحميل فيلم عالي الدقة في غضون ثوانٍ قليلة فقط. كما تعتبر هذه الشبكة أحد أهم مقومات التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والمركبات ذاتية القيادة والاتصال بين الآلات؛ إذ تتطلب هذه التقنيات اتصالاً سلساً بسرعات عالية ووقت استجابة منخفضاً، وهو ما توفره تقنية الجيل الخامس. وسيستمتع زوار العرض اليوم 5 يونيو/‏ حزيران بوصولٍ كامل ومجاني إلى الشبكة.

ويشكل هذا العرض الفريد مزيجاً مميزاً يجمع بين التكنولوجيا والفن، وقد حقق رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر عرض على الشاشات المائية في العالم، وأضخم عرض إسقاط ضوئي متواصل.