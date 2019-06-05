«ذئب منفرد» يقتل 4 عسكريين لبنانيين بطرابلس و«ينفجر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل عنصران من الجيش اللبناني، واثنان من الأمن الداخلي، ليل الاثنين/‏ الثلاثاء، في عملية نفذها «ذئب منفرد» من تنظيم «داعش» الإرهابي ضد مواقع أمنية، انتهت بتفجير المنفذ نفسه في مدينة طرابلس في شمال لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الهجوم الإرهابي لن يؤثر في استقرار البلاد، وتوعد بأن أي عبث بالأمن سيواجه برد حاسم وسريع.

وعند الساعة الحادية عشرة ليلاً، أطلق المهاجم النار باتجاه فرع مصرف لبنان ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وفق بيان للجيش. وطال إطلاق النار أيضاً دورية لقوى الأمن. وقال مصدر أمني: «أسفر إطلاق النار عن مقتل عنصرين في الجيش اللبناني، واثنين آخرين من قوى الأمن الداخلي، أحدهما توفي لاحقاً متأثراً بجروح أصيب بها».

وأكد الجيش اللبناني مقتل اثنين من عناصره وأحدهما ضابط، وأشار في بيانين ليلاً إلى أنه إثر الهجوم، بدأت وحدات من الجيش بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار لتوقيفه، ثم طوقته في أحد المباني السكنية و«اشتبكت معه... فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه». ووصف الجيش اللبناني منفذ الهجوم ب«الإرهابي» من دون الخوض بأي تفاصيل عنه، إلا أن مصدرين أمنيين قالا إنه سجين سابق على خلفية معارك اندلعت قبل سنوات بين الجيش وفصيل متطرف.

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، خلال زيارة لها إلى طرابلس صباحاً، إن «ما حصل حادثة فرديّة».

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في تغريدة على تويتر صباح أمس، إن «أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع، وما حصل في طرابلس لن يؤثر في استقرار البلاد». وشدد رئيس الحكومة سعد الحريري على «وجوب اتخاذ كل التدابير التي تحمي أمن طرابلس وأهلها، وتقتلع فلول الإرهاب من جذورها». كما أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي، مؤكداً أهمية تكاتف كافة أبناء الشعب اللبناني؛ للتصدي لأية مساعٍ تستهدف النيل من أمن واستقرار لبنان وتكدير السلم الأهلي. وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، تضامن الجامعة العربية مع لبنان في مواجهة الإرهاب.

(وكالات)