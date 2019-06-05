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ملك الأردن يختتم رمضان مع مسنين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أمضى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ظهيرة أمس الأول بين مسنين في دار الضيافة، لرعايتهم ضمن جمعية الأسرة البيضاء في منطقة الجويدة جنوب شرقي عمّان.

وتسامر الملك عبد الله مع النزلاء، واستمع إلى ذكرياتهم وحرص على متابعة أحوالهم والاطمئنان عليهم وتهنئتهم بمناسبة حلول العيد. وجالس العاهل الأردني كبار السن وتبادل معهم الحديث في شؤون مختلفة، وسألهم عن مستوى الخدمة والرعاية ومطالبهم. وذكرت آمنة حرب، نائبة مديرة الدار، التي تعد الأقدم والأكبر في الأردن، أنها خلال مرافقتها الملك عبد الله في جولته طلب المرور على 120 مسناً إجمالي المقيمين الحاليين، وصافحهم وساعد بعضهم على التنقل للجلوس إلى جواره.

وتهتم الدار، فضلاً عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والإيوائية والترفيهية، بتأهيل كبار السن لاستمرار التأقلم مع مجتمعهم.

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