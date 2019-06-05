«الانتقالي» السوداني يستعجل الانتخابات.. والمعارضة ترفض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان أمس الثلاثاء، إيقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقًا، وإجراء انتخابات عامة في غضون تسعة أشهر بمراقبة دولية واقليمية، فيما أعلنت المعارضة، رفضها دعوة المجلس لإجراء انتخابات مبكرة، وأكدت استمرار العصيان المدني الشامل.

وقال البرهان في بيان أمس: «قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى التغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر بدءًا من الآن». وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.

وأكّد البرهان أنّ المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً «نعِدكُم في التحقيق في أحداث «الاثنين»، وندعو النيابة العامة إلى توَلّي ذلك الأمر».

وتابع أنّ «القوّات المسلّحة والدّعم السريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها فعل ذلك». وشدّد على أنّ «السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب السوداني وحده».

وأشار البرهان إلى أنّ «القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري» تُحاول «استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي».

ولفت إلى أنه سيتمّ «تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية».

وبعد ساعات قليلة من بيان البرهان، أعلن أحد قياديي «الحرية والتغيير»، رفض دعوة المجلس إلى إجراء انتخابات عامة.

وقال مدني عباس مدني،«نرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان». وأكد أن العصيان المدني مستمر، بهدف إسقاط المجلس العسكري بعد أن تنصل عن كل التزاماته. وبدأ الجو مشحوناً بشدة في الخرطوم أمس، حيث أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها، وخلت الشوارع من المارة تقريباً.

واستمر انقُطاع خدمة الانترت لليوم الثاني على التوالي. إلى ذلك،تقدم الفريق مرتضى وراق،والي الخرطوم، باستقالته من منصبه،على خلفية فض الاعتصام بالقوة ،ودعا تجمع المهنيين ، إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين.

وكانت لجنة الأطباء ، أعلنت في بيان، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 35،كما أعلنت، مقتل مواطنة إثر اصابتها برصاصة طائشة داخل منزلها بالخرطوم.(وكالات)