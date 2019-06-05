العيد وعلاج النفس بالفرح

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نحتاج في مناسبة جميلة وعظيمة مثل هذه الأيام المباركة أن نستلهم قيمة العيد ورسالته وبعده الحقيقي، نحتاج أن نعيش العيد بكل جوانبه وأنواعه وتفرعاته، ثم نشارك هذه المشاعر والبهجة مع من نعرف ومن لا نعرف.

يفترض أن نتخلص في العيد من التوترات الحياتية وروتين الأوقات المعتادة، خلال هذه الأيام يجب أن تكون مختلفة في طبيعتها وطريقة قضاء الوقت فيه، ونخرج من الحالة التي اعتدنا أن نعيشها طوال أيام وشهور العام، لتكون هذه الأيام القليلة مختلفة في جوهرها وفي تواصلنا واتصالنا مع الأقارب ومحيطنا الاجتماعي، ولعل أهم خصلة يجب أن تتلبسنا، هي الفرحة والضحك ومحاولة أن ننسى الهموم والأوجاع، وأن نعمل على إدخال السرور والبهجة للنفس، خاصة ونحن نقرأ كل يوم عن الأخبار التي تتحدث عن العلاج بالضحك وأثره الكبير على النفس البشرية.

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يتمتع العيد بخصلة فريدة لن تجدها إلا في أيامه، وهي الزيارات الاجتماعية والجميع فرح وتغمره مشاعر من الانشراح والسرور، ومن هنا يمكننا أن نكسب عادة انشراح الصدر والنفس، وغمر أرواحنا بالسرور، وجعل الضحك والابتسامة ملازمة لنا وقريب من تفكيرنا. وكما ذكرت، فإن هناك دراسات وبحوث تتحدث عن الفرح والبهجة والضحك وكأنها علاجات للنفس البشرية، خاصة في هذا العصر المغمور بالمادة والركض نحو المكسب والأمان الحياتي، بل ذهب البعض نحو اعتبار الضحك والفرح نوعاً من العلاج، بل نظمت ندوات وورش علمية ومؤتمرات تبحث في هذا الجانب منها ما تم في عام 1997؛ حيث أقيم في سويسرا مؤتمر عالمي تحت عنوان: «الفكاهة والعلاج النفسي»، بحث في أثر الضحك والبهجة على نفسية الناس وتغير أحوالهم نحو الأفضل ومساعدتهم على تجاوز المحن التي تمر بهم والتغلب على الكآبة التي تتلبسهم بسبب صدمات الحياة.

ومن المؤكد أن فوائد الفرحة والضحك ليست غريبة على الإنسان فهي ليست حديثة أو طارئة وللتو يتم اكتشافها ومعرفتها، بل إنها متأصلة منذ القدم، على سبيل المثال ما قاله الكاتب والطبيب وعالم اليونانية، المتوفى عام 1553م فرانسوا رابليه: «إن الضحك هو الخاصية المميزة للإنسان».

وإن أمعنا النظر في هذه المقولة، سندرك البعد الحقيقي لنعمة الضحك والقدرة على البهجة، وفعلاً هي خاصية يتفرد بها الإنسان، ولكننا مع غمرة الحياة وظروفها المتنوعة، ننسى هذه الخاصية المفيدة لنا.

أيام العيد فرصة أن نحولها لفرحة حقيقية دائمة وتصبح عادة متأصلة في قلوبنا نمارسها في مختلف جوانب الحياة وفي كل وقت من أوقاتنا.

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