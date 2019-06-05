عامان على «عزل» قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

الدول الحية لا تحتسب عمرها بالسنوات، بل بالساعات والدقائق والثواني. لم تضع قطر في عزلتها مجرد عامين، بل 17520 ساعة، إن لم يكن مليوناً و512 دقيقة، إن لم يكن 63 مليوناً و72 ألف ثانية. ولا يبدو أن الدولة غير العاقلة المتعطنة في غيبوبتها والمتبلدة الحس والفاقدة للإحساس بالزمن، تأبه إلى الثواني الثمينة التي تنقضي هدراً من عمر شعبها.

قد يقول قائل: إن حساب الثواني مبالغ فيه وغير ذي موضوع هنا، ولكن إذا عدنا إلى لغة الحساب، وهي لغة حيادية باردة لا تتأثر بالعواطف أو الأهواء السياسية، فسنجد أن الخسائر المُدِّية التي تكبدتها قطر في عزلتها، ليست بالأمر الهين الذي يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه. وهذه الخسائر تقدر بالمليارات من الدولارات، وتنتقص من احتياطيها النقدي، ومن أصولها واستثماراتها هنا وهناك، فضلاً عن التأثيرات المباشرة في كلفة الأعمال والإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة وارتفاع أسعار السلع والخدمات والتضخم.

أنفقت قطر قرابة مئة مليار دولار لشراء طائرات حربية ومروحيات وطرادات وزوارق حربية وأنظمة دفاعية ودبابات ومدرعات وصواريخ من كل الدول الكبرى (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل وروسيا والصين إضافة إلى تركيا)، كما أنفقت مليارات الدولارات على شراء عشرات طائرات الركاب الكبيرة، على الرغم من أن الناقل الوطني القطري خسر ربع إيراداته خلال العامين الماضيين، إلى جانب مشروعات إسعافية لتوسعة الموانئ والمخازن وإنشاء مزارع للأبقار ... إلخ. لكن في «تحليل المنفعة» -بلغة الاقتصاد الحديث- هل لهذا الإنفاق عائد ملموس؟ الإجابة بالطبع بالنفي، وهو ما يدرج هذا الإنفاق المهووس في بند الهدر. والضعيف غير القادر على تدبر شأنه والتبصر في مآل أمره وإدراك عاقبة أفعاله وتصرفاته تدرجه الشريعة في خانة «السفيه».

عامان انقضيا منذ أن أعلنت الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر لدعمها وتمويلها للإرهاب وجماعاته وتوفير المنصات الإعلامية لهم لبث خطاب التحريض والكراهية، والتدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية لزعزعة الاستقرار والأمن فيها.

نعم عامان مرا على الأزمة التي صنعها نظام الحمدين بيده وبسياساته. وعلى الرغم من الآثار الواضحة للمقاطعة على قطر، وعلى اقتصادها، لا يبدو أن الدوحة قد فهمت الدرس، واستخلصت من التجربة القاسية المؤلمة العبر، وما يتيسر لإصلاح السياسة ورأب الصدع والعودة إلى الجغرافيا والتاريخ.

قضية الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب ضد قطر عادلة، فلم تكن المقاطعة أمراً مفاجئاً أو وليد لحظة، بل تعود القضية إلى سنوات، وكانت الدول الأربع تناشد وتنصح وتستنهض روح الأخوة والجوار والانتماء في التنظيم الحاكم في قطر، ولكن دون جدوى.

فقد سبق أن سحبت الرياض وأبوظبي والمنامة سفراءها من الدوحة، بعد أن تراجعت الدوحة عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 2013 بين العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير القطري الشاب تميم بن حمد، حديث العهد بالحكم بعد تنحي والده حمد بن خليفة. واستمرت الأزمة تسعة أشهر، ولم يعد السفراء إلا بعد أن وقع الأمير تميم على اتفاق الرياض التكميلي في 2014، والذي ذهب خطوة أبعد بخلق آلية تنفيذية لضمان التزام قطر التام ببنود اتفاق 2013. ولم يكن الاتفاقان في جملتهما يخرجان عن المطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة التي وضعتها الدول الأربع فيما بعد شرطاً للحوار مع الدوحة في إطار المبادرة الكويتية.

وليس في اتفاقي 2013 و2014 والمطالب ال13 والمبادئ ال 6 إلا حث من دول الرباعي لقطر للانسجام مع محيطها الخليجي والعربي عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.

وعلى ذلك، فإن أسباب الأزمة ليست جديدة، والاتهامات التي يوجهها الرباعي العربي ضد قطر ليست من صنع الخيال، فقد سمعتها الدوحة من قبل والتزمت بالعمل على إزالة أسباب الشكوى والاتهام. وكانت الدول المقاطعة لقطر أكثر حرصاً على إعادة الدوحة إلى حاضنتها، بيد أن نظام الحمدين النافر أصلاً من جواره، والذي تحركه عقد نفسية عميقة تجاه الدولتين، لم يكن أصلاً حريصاً على قربى أو انتماء أو جوار أو عهد، بل ذهب أبعد لتصدير الشر إلى الدول الخليجية الثلاث ومصر بما لا يتفق مع ميثاق ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وروابط الدم والدين واللغة والتاريخ والجغرافيا.

لذلك كان قرار المقاطعة وعزل قطر تعبيراً عن نفاد الصبر، ولم يكن منه بد حتى تدرك قطر الصغيرة حجمها الحقيقي وعواقب سياساتها وسلوكياتها غير الناضجة.

أكد الرباعي العربي أنه ينطلق من موقف مبدئي، وأنه يأخذ الأمور بجدية، وأنه لا يتهاون مع المتلاعبين بأمن دوله واستقرارها، أو المحرضين عليها أو ممولي الإرهاب والداعمين له سياسياً ولوجستياً.

راهنت قطر في البدء بخيال طفولي على أن المقاطعة لا يمكن أن تستمر.

وأكد تنظيم الحمدين الحاكم في قطر أنه ليس لديه استراتيجية لمواجهة المقاطعة والعزلة. فبدأ يتخبط ذات اليمين وذات الشمال. ففي البدء زعم البراءة، ثم ادعى أنه حريص على الحوار وعلى حل الأزمة، ونسف المبادرة الكويتية حتى قبل أن تبدأ. ثم تبنى أسلوب البكاء وادعاء المظلومية وأن الرباعي العربي يريد أن يصادر سيادته واستقلاله وأن يملي عليه الشروط.

واستنجد التنظيم المرتعب بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، والدول الأوروبية والدول الإسلامية الكبرى، من أجل أن تتدخل، وأن تمنع غزواً عسكرياً وشيكاً على قطر من الدول الأربع، وهو خيال أنبتته نفسية مأزومة خائفة، وليس له أساس من الواقع ولا شواهد عليه.

سعى تنظيم الحمدين لتدويل مسألة المقاطعة، لكن جميع الدول التي اتصلت بها قطر، أبلغتها أن الحل يجب أن يكون داخل الأسرة الخليجية وعبر الحوار، ونفت هذه الدول بشكل قاطع وجود مبادرات وساطة أو نيتها تقديمها، ما كذب المزاعم الزائفة التي روج لها نظام الحمدين بهذا الشأن لتطمين الداخل.

لقد فعل تنظيم الحمدين كل ما يستطيع فعله ليثبت أنه غير جاد في الحوار أو الرغبة في حل الأزمة التي تتراكم تأثيراتها على البلد. فالتنظيم يفعل كل شيء إلا المطلوب منه. فقد ادعى كذباً أن الرباعي يفرض عليه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، في قلب منه للحقائق، فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة، ولم يفرض الرباعي عليها حصاراً عسكرياً، بل عمل الرباعي في إطار القانون الدولي وقطع علاقاته الدبلوماسية مع الدوحة، ومنع هبوط أو عبور الطائرات القطرية بأجوائه، ومنع السفن القطرية من الرسو في موانئ دوله، وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيد لقطر مع العالم.

وفي مسعى يائس سعت الدوحة إلى تدويل الأزمة وجر الدول الكبرى لتكون طرفاً فيها، ورفعتها إلى المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد باءت جهود التدويل بالفشل الذريع، فقد نصحت الدول الكبرى قطر الصغيرة بالعودة إلى الحوار والتفاوض والبحث عن حل في إطار البيت الخليجي. وترافق الفشل في التدويل السياسي، بفشل آخر على مستوى الوكالات الدولية، ولم تتدخل منظمة الطيران المدني الدولية، ومكتب البحرية الدولي، ومنظمة التجارة العالمية في الأزمة التي حاولت قطر جرها إليها، باعتبار أن المقاطعة -حسب الاعتقاد القطري- تنتهك القوانين الدولية للطيران والملاحة والتجارة.

ومن المضحك أن تنظيم الحمدين رفع دعويين ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بزعم انتهاك حقوق الإنسان، وتشجيع «التمييز وكراهية القطريين»، وقد فندت الإمارات تلك المزاعم القطرية أمام المحكمة، مثلما فندت كل الدعاوى الأخرى التي رفعتها قطر ضد الإمارات والسعودية بشأن الطيران والتجارة.

وتبنى تنظيم الحمدين الدعوة الإيرانية الشاذة لتدويل مواقع الحج، وزعم أن السعودية تضيق على الحجاج القطريين، وتمنعهم من أداء النسك. وكذبت السعودية عملياً مزاعم التنظيم، وأثبتت عملياً أن الحج أكبر من «التسييس» وحرمت الأبواق القطرية من فرصة المتاجرة بقضية الحجاج. ورحبت بالقطريين حجاجاً ومعتمرين، بل واستضافتهم على حسابها، ويسرت لهم كل سبل التنقل والإيواء لأداء المناسك.

على مستوى منظومة مجلس التعاون الخليجي، فشلت قطر في خلق أزمة داخلها، فلم تقاطع دول المجلس قمة الكويت 2017، بل إن قطر المحرجة لسقوط رهانها خفضت تمثيلها إلى القمة. وهو الأمر الذي فعلته كذلك في كل المحافل الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها السعودية والإمارات بعد ذلك، وحتى قمم مكة الثلاث، التي كانت مشاركة قطر فيها فضيحة بكل المستويات. فقد دعت السعودية المستضيفة للقمم قطر «من دون شروط»، وكان تمثيل قطر متدنياً، وجاء رئيس وزرائها وفي خياله يعشعش وهم خلقه التنظيم بأن الدعوة السعودية مؤشر على ضعف الرياض ورغبتها في حل الأزمة مع الدوحة. وروج إعلام الحمدين أن لقاءات ستعقد مع السعوديين والإماراتيين بشأن رفع الحظر(!) وهو ما لم يحدث. بل ذهبت قطر أبعد وأعلنت بعد انتهاء القمم تحفظها على مقرراتها، لأنها لا تتفق مع سياستها الخارجية، في إشارة إلى القرارات بشأن إيران.

وبينما تبدأ المقاطعة عامها الثالث يجد نظام الحمدين نفسه أمام حقائق لن يستطيع تجاهلها عناداً، أو المكابرة حولها، أو نكرانها. لقد فقدت قطر كثيراً وكثيراً جداً بعزلها نتيجة لسلوكها السياسي غير المسؤول وتناقضاتها الفاضحة، وهي تعلن عن مبادئ ومواقف وتعمل بنقيضها، والاستمرار سراً في دعم جماعات ومنظمات إرهابية وتخريبية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

لو كان تنظيم الحمدين يملك بصيرة وبصراً، لأدرك أن المشروع القطري -لو صح تسميته مشروعاً- لفرض رؤية سياسية في المنطقة وتبني أحزاب وجماعات لتنفيذها، فشل فشلاً ذريعاً. فكل الأدوات التي كانت تستخدمها قطر لتنفيذ مشروعها الخبيث والمدمر تساقطت الواحدة تلو الأخرى. فقد سقط الإخوان حلفاء قطر في مصر والسودان، وتراجعت قوة جماعات ومنظمات الإرهاب الموالية لقطر في ليبيا وسوريا وشمال إفريقيا والساحل والصحراء.

نظام الحمدين المنافق الذي يزعم حرصه على التضامن العربي والوحدة الخليجية، يعمل بعكس ما يعلن، ففي الوقت الذي يرفض فيه الدعوات الأخوية المنطلقة من إحساس بأواصر القربى والانتماء، لا يمانع من الارتماء في أحضان الغريب المخالف والاستقواء به، والاستجابة إلى كل طلباته ومحاولة استمالته بالمال والنفوذ وتنفيذ رغائبه.

فقد فتحت قطر أراضيها لإقامة قاعدة عسكرية تركية، ونشر ألفي جندي تركي في الدوحة لهدف وحيد هو حماية النظام المرفوض من شعبه ضد أي محاولة لإطاحته. ويقول المسؤولون الأتراك: إن التعاون بين أنقرة والدوحة بلغ خلال العامين الماضيين أعلى مستوياته في المجالات العسكرية والاقتصادية، وضخ أعلى نسبة من الاستثمارات القطرية في الاقتصاد التركي.

أما «إيران الشريفة» -حسب وصف مندوب الدوحة في الجامعة العربية- فقد كثفت تعاونها مع قطر خاصة خلال عام، فقد سمحت لقطر باستخدام ممراتها البحرية والجوية، مقابل موطئ قدم للحرس الثوري في الجزيرة الصغيرة، ودعم الجماعات والميليشيات السياسية والعسكرية الموالية لإيران في لبنان واليمن والبحرين وغيرها، إلى جانب فتح ثغرة في جدار العقوبات الأمريكية القاسية على طهران، بزيادة حجم التجارة الإيرانية مع قطر.

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ما لم ترتضِ الدوحة عمله استجابة لتعهدات سابقة قطعتها في اتفاق 2013 والتكميلي 2014، سارعت إليه عبر توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. وأعلنت أيضاً عن فتح السجلات القطرية أمام المخابرات الألمانية لتتبع تمويل الأنشطة الإرهابية. وتحت الضغط الأمريكي أصدر تنظيم الحمدين تعديلات على القوانين الجزائية، وهو الأمر الذي يوفر آلية قانونية لتتبع التمويلات الإرهابية وملاحقة الإرهابيين.

وأقدمت قطر في يناير الماضي على خطوة تمثلت في الخروج من منظمة «أوبك» التي تضم 14 عضواً من منتجي ومصدري النفط، بدعوى هيمنة السعودية على المنظمة، والرغبة في التركيز بالكامل على قطاع الغاز المسال، ووقعت في فبراير ومارس الماضيين اتفاقيات بمليارات الدولارات لبناء محطة لتصدير الغاز المسال في تكساس الأمريكية، وإنشاء وتوسيع منشآت تخزين الغاز في قطر.

أياً ما كان ما يفعله تنظيم الحمدين فستبقى قطر في عزلة، ما دامت تتبنى النفاق السياسي والاستقواء بالأقوياء حتى لو كانوا من الأعداء. تنظيم الحمدين يريد حل الأزمة، لكنه لا يريد دفع الثمن، ويؤكد حرصه على منظومة مجلس التعاون، ولكنه لا يريد الالتزام بمبادئها، ويفضل أن تكون له سياسة منفردة شاذة مضرة بالمنظومة ودولها. والنظام يدعي الحرص على الشعب القطري ووحدته وانتمائه الخليجي والعربي، لكن سياساته وممارساته في المقام الأول شقت وحدة الشعب القطري، بل وجردت قسماً كبيراً من القبائل من الجنسية والحقوق الطبيعية والمكتسبة، بل إن الانشقاق وقع بالفعل داخل الأسرة الحاكمة.

أثمرت المقاطعة، وكشفت قطر أمام العالم، ولم يعد تنظيم الحمدين قادراً على اللعب على المتناقضات، والإعلان عن الالتزام بالمبادئ وهدمها سراً.

ضغط المقاطعة حرم الجماعات الإرهابية من الدعم والتمويل الذي كانت تقدمه لهم الدوحة، وهو ما ترتب عليه انحسار المنظمات والجماعات الإرهابية في أكثر من بلد في المنطقة، مع نضوب وشح التمويل، سواء في ليبيا أو مصر أو العراق..



قراءة خاطئة



لم يتخلَّ نظام الحمدين في قطر ولا أبواقه الإعلامية والدعائية عن أمنية دفينة في أن ينصلح حال الدوحة مع أشقائها الخليجيين، لكن الأماني لا تنفع في تغيير الواقع.

مسؤولون قطريون وأبواق إعلامية قطرية درجت طوال العامين الماضيين على القراءات الخاطئة والمضللة لإقناع النفس والداخل بأن الأمور يمكن أن تنصلح.

قبل قمم مكة المكرمة الثلاث، تحدث مسؤول قطري كبير لرويترز عن وجود «بعض المؤشرات» حول رفع «المقاطعة»، لكنه لم يقدم تفاصيل أو توضيحات. ولم يثبت أصلاً أن هناك مؤشرات بالمرة.