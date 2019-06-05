شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الرياضية بقلعة «العميد» تواصل تحقيق الإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حققت الألعاب الرياضية بنادي النصر إنجازات كبيرة ومهمة خلال الموسم المنصرم 2018-2019 وذلك في مختلف الألعاب الرياضية مثل كرة الطاولة والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، وألعاب القوى والكاراتيه، والدراجات والسباحة، وواصلت الألعاب تألقها بقلعة «العميد» لمواسم متتالية خاصة ألعاب القوى التي واصلت تحقيق الإنجازات للعام الرابع على التوالي.

بداية الإنجازات كانت مع كرة الطاولة وحقق نادي النصر لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تحقيقه الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 3-1، كما توج لاعب فريق النصر مروان منصور بلقب بطولة الدولة لفردي الرجال وحل في المركز الثاني راشد عبدالحميد للبطولة ذاتها، ونال اللاعب نبيل الزرعوني من النصر أيضاً المركز الثالث.

وفي فئة الأشبال حقق فريق النادي لقب بطولة الدوري فيما حقق المركز الثاني بدوري الرجال ودوري الشباب والمركز الثالث في دوري الناشئين، كما نال عبدالله صادق لاعب كرة الطاولة المركز الأول على مستوى الدولة في المهرجان الثالث لبراعم اللعبة للفردي تحت 10 سنوات كمال نال اللاعب علي صادق المركز الثاني.

ونال لاعبا فريق النصر نبيل الزرعوني ومروان منصور لقب بطولة الدولة لزوجي الرجال، كما نال كل من راشد عبدالحميد وراشد محمد من فريق النادي المركز الثاني في بطولة الدولة لزوجي الرجال، ونال نجم الفريق محمد صادق المركز الأول في بطولة الدولة لفردي الشباب الثانية.

الكرة الطائرة

في كرة الطائرة حقق النصر لقب الوصافة لمسابقة كأس الشباب للعبة، وذلك عقب الخسارة أمام الوصل بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، كما شهد الموسم الرياضي أيضاً تعاقد شركة النصر للألعاب الرياضية مع التونسي مروان الفهري لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة لمدة موسمين.

وحقق النصر بطولة دوري الأشبال بعد الفوز في المباراة النهائية على الجزيرة 3-1، ونال فريق الشباب بالنادي أيضاً لقب دوري الشباب بعد الفوز على العين 3-1.

درع الدوري للكاراتيه

في منافسات لعبة الكاراتيه حقق فريق النادي درع الدوري العام كوميتيه رجال ودرع الدوري العام كاتا ناشئين، بالإضافة إلى درع الدوري العام كاتا لفئة الناشئات كما حصد فريق أشبال النادي 11 ميدالية في بطولة الإمارات المفتوحة للأشبال والبراعم وذلك بتحقيقهم ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات.

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التفوق العام في الدراجات

وفي رياضة الدراجات نال النصر درع التفوق العام بالإضافة إلى 5 ألقاب نالها فريق الشباب ولقبين لفريق الأشبال خلال الموسم، كما نال فريق الدراجات لفئة الشباب المركز الأول وكأس التفوق العام في سباق بطولة الإمارات للفرق ضد الساعة.

ونال سعيد محمد دراج فريق النصر لفئة الشباب المركز الأول في سباق بطولة الإمارات ليتوج بطلاً للدولة كما نال الدراج ماجد إسحاق المركز الثاني، واللاعب عمر سليم كأس التفوق بمجموع النقاط والمركز الثاني ناله سعيد محمد والثالث للاعب ماجد إسحاق أيضاً.

وتوج حارب محمد الصباغ لاعب النادي بلقب بطولة الإمارات في سباق الفردي ضد الساعة، كما نال ستورم بينجامين لاعب الفريق المركز الأول في سباق الحمرية للفردي العام فئة الناشئين واللاعب لانس هامنونج المركز الثاني، كما نالت اللاعبة بسمة الاغواتي المركز الأول لفئة الناشئات في سباق أبوظبي المفتوح.

تألق أم الألعاب

وكان اللافت تألق النادي في منافسات ألعاب القوى بعدما حقق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للعبة وذلك عن طريق محمد عمر الذي حقق المركز الأول في مسابقة الإطاحة بالمطرقة للرجال مسجلاً مسافة 64.66 متر، كما أحرز محمد شعبان المركز الأول في منافسة المطرقة للناشئين بتسجيله مسافة 37.56 متر، وتوج نصيب سالمين ببطولة سباق 200 متر، ونال أحمد حسن ذهبية دفع الجلة بعد حصوله على المركز الأول.وكان فريق ألعاب القوى حقق أيضاً لقب بطولة الدولة الفردية والفرقية للرجال بعد حصول الفريق على 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و4 ميداليات.

كأس الإمارات للسباحة

وشهدت بطولة كأس الإمارات للسباحة تألقاً كبيراً لسباحي النادي الذين سيطروا على المراكز الأولى في فئتي 14 و16 سنة للبنات وعمومي سيدات، والمركز الثاني لمرحلة 16 سنة عمومي أولاد، والثالث في عمومي رجال، وكان إجمالي الميداليات التي حققها الفريق 22 ذهبية، 16 فضية، 15 برونزية.

واستطاع فريق سيدات النصر أن يحقق لقب دوري كرة اليد وذلك عقب الفوز على سيدات الجزيرة 31-29.