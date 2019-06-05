الأمم المتحدة: مقاتلون سوريون يستخدمون الغذاء «سلاح حرب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن مقاتلين أحرقوا آلاف الفدادين من القمح والمحاصيل الأخرى في شمال غربي سوريا في حملة حولت إمدادات الغذاء إلى «سلاح حرب»، وأجبرت مئات الآلاف من المدنيين على الفرار، في وقت أكدت أنقرة أنها تتباحث مع كل الجهات المعنية بالملف السوري.

وأظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية حقولاً وبساتين فاكهة وزيتون تحترق في المنطقة، حيث تشن القوات الحكومية المدعومة من روسيا هجوماً على المجموعات المسلحة. وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية تلك الحرائق. وقال المتحدث باسم البرنامج هيرفيه فيرهوسيل «أحدث تفجر للعنف في إدلب وشمال حماة خلف عشرات الضحايا، وأحرق آلاف الفدادين من المحاصيل الضرورية والأراضي الزراعية، وأجبر ما لا يقل عن 300 ألف شخص على الفرار من ديارهم». وأضاف في إفادة صحفية بجنيف «محاصيل مثل الشعير والقمح والخضار تعرضت للتلف. تدمير المزارع والقطاع الزراعي غير مقبول».

وذكر فيرهوسيل أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إلى حقولهم أو الاعتناء بمحاصيلهم المتبقية خلال موسم الحصاد مع تنافس الطرفين المتحاربين على السيطرة والأرض. وقال «المهم بالنسبة لنا أنه من غير المقبول أخذ السكان المدنيين رهينة مرة أخرى باستخدام الغذاء وتوزيعه سلاح حرب». وقال برنامج الأغذية العالمي: إن الحرائق نشبت أيضاً في مناطق بعيدة عن القتال، في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أن أقل من خمسة في المئة من المحصول السوري الحالي تأثر إجمالاً.

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل الجهات المعنية بملف سوريا، معرباً عن استعداده للتباحث مع نظيريه الأمريكي والروسي عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن وكالة أنباء «الأناضول».

وأضاف أردوغان أن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات: «مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك». وأعرب أردوغان عن أسفه لدعم الولايات المتحدة تنظيمات «إرهابية» في سوريا بالسلاح والعتاد، قائلاً «هذا الدعم ليس بالقليل، ومن جهة أخرى نحن نطلب شراء هذه الأسلحة بأموالنا، إلا أنها (أمريكا) لا تبيعنا، وفي الحقيقة هذا أمر مثير للتفكير».

(وكالات)