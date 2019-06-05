جامعة ضحية قرصنة «متطورة جداً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت واحدة من أعرق الجامعات الأسترالية المعروفة بعلاقاتها الوطيدة بالحكومة والأجهزة الأمنية، عن تعرضها لقرصنة معلوماتية واسعة النطاق من تدبير «مشغّل متطوّر جداً» تسنى له النفاذ إلى معطيات هامة ممتدة على 19 سنة.

ولم توضّح الجامعة الوطنية الأسترالية (ايه ان يو)، ومقرّها كانبيرا، في الرسالة التي وجّهتها للموظفين والطلاب هوية المقرصنين الذين استهدفوها اعتباراً من العام الماضي.

وصرّح براين شميت معاون رئيس الجامعة أن البيانات التي تمّ النفاذ إليها تشمل «أسماء وعناوين وتواريخ ولادة وأرقاما هاتفية وعناوين بريد إلكتروني شخصية وأرقاماً ضريبية، فضلاً عن معلومات حول الرواتب ومعطيات مصرفية وأرقام جوازات سفر». وطالت أيضاً القرصنة ملفّات الطلاب المدرسية وعلاماتهم. وقال شميت: «في أواخر عام 2018، ولج مشغّل متطوّر جداً إلى أنظمتنا بشكل مخالف للقوانين. ورصدنا هذا التدخّل قبل أسبوعين».