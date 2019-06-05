متظاهرون في لندن يستقبلون ترامب بـ«كرنفال المقاومة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم آلاف المحتجين في لندن، أمس الثلاثاء، تظاهرات أطلق عليها «كرنفال المقاومة»، احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، والتي واصل فيها مجدداً هجومه على عمدة لندن صادق خان، معتبراً أن سياسته تسببت في ارتفاع مستوى الجريمة بالمدينة، ليصفه الأخير بأنه «رمز اليمين المتطرف حول العالم»، والتقى ترامب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والملكة اليزابيث، وسعى للتقرب من مرشحين لرئاسة الحكومة، في البلد المنقسم حول «بريكست»، معلناً رفضه لقاء زعيم المعارضة جيرمي كوربين، في حين أطلق نشطاء بالوناً ساخراً منه بالقرب من مقر البرلمان، وأفادت تقارير إعلامية بأن بوريس جونسون، أحد المرشحين الأوفر حظاً لقيادة حزب المحافظين والحكومة بعد رحيل ماي، رفض مقترح الرئيس الأمريكي عقد لقاء ثنائي.

وقال ترامب أمس خلال مأدبة عشاء أقامتها الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكينجهام: «بينما نكرّم انتصارنا وتراثنا المشتركين، نؤكد القيم المشتركة التي ستبقينا موحّدين في المستقبل»، واصفاً الملكة البريطانية بأنها «امرأة عظيمة..ورمز دائم لهذه التقاليد التي لا تقدر بثمن، وتجسّد الكرامة والمسؤولية والوطنية». بدورها قالت الملكة إليزابيث، إن بريطانيا والولايات المتحدة بنتا في فترة ما بعد الحرب، مؤسسات دولية من أجل دول تعمل معاً للحفاظ على سلام تحقق بشق الأنفس. وأعلنت أن «البلدين تجمعهما مسائل بينها الأمن المشترك والتراث والروابط الاقتصادية والثقافية القوية». وتأتي زيارة ترامب للمشاركة في إحياء الذكرى ال 75 ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية.

وطالب ترامب خلال مؤتمر صحفي مع ماي، بتوزيع عادل للأعباء في حلف الأطلسي «الناتو» وقال: «على الأعضاء في الحلف الإيفاء بالتزاماتهم». كما أكد أن بلاده عازمة مع بريطانيا على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله للإرهاب.

وواصل ترامب هجومه على عمدة لندن صادق خان، وقال إنه لا يؤدي عمله بشكل جيداً، معتبراً أن معدل الجريمة في المدينة في ازدياد، ليرد عليه الأخير في مقابلة تليفزيونية: «علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم».

من جانبها، أشادت ماي أمس، خلال مؤتمر صحفي مع ترامب ب«الصداقة القيمة والوطيدة» بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت ماي: إن البلدين يتشاركان في قيم ديمقراطية ومصالح، لكنها أبرزت في الوقت نفسه الاختلافات مع واشنطن، موضحة أن لندن تدعم الاتفاق النووي مع إيران، واتفاقية باريس لحماية المناخ اللتان انسحب منهما ترامب.

وسعى ترامب خلال اليوم الثاني للزيارة، إلى التقرّب من مرشّحين لخلافة ماي، إذ اتصل بوزير الخارجية السابق بوريس جونسون، واتفق مع أحد منافسيه الرئيسيين على إجراء محادثات.

وأطلق معارضون لزيارة ترامب بالوناً عملاقاً يصور ترامب في شكل رضيع يرتدي حفاضاً، في السماء خارج البرلمان البريطاني في لندن، قبل احتجاجات يتوقع أن تكون من أكبر التظاهرات التي تستهدف زعيماً أجنبياً بالمدينة.

وهتف آلاف المحتجين في ميدان ترافالجار«عد إلى بلادك». وفي وسط لندن، انضم كوربين زعيم حزب العمال المعارض إلى عشرات الآلاف في احتجاج «كرنفال المقاومة»، تعبيراً عن معارضتهم لترامب. وقال كوربين «إن الحشد فرصة للتضامن مع من يتعرضون للهجوم في أمريكا وحول العالم وفي بلدنا». وسافر محتجون من أنحاء بريطانيا إلى لندن للمشاركة في تظاهرات. ومن المقرر خروج احتجاجات أخرى ضد زيارة ترامب في 14 مدينة وبلدة. وأنفقت الشرطة أكثر من 14.2 مليون جنيه استرليني على زيارة ترامب الأخيرة في يوليو/ تموز، ونشرت عشرة آلاف شرطي.( وكالات)