استمع

ينحت جنودنا البواسل ضمن قوة الواجب فصول العزة والكرامة والاعتداد على امتداد الزمن، ويأتي يوم العيد للوقوف معاً، على أهبة استعداد بحجم التحدي، نحو مواصلة مسيرة النجاح والنصر، ولقد كان المشهد، صباح يوم العيد، رائعاً ولافتاً: في ذروة العيد، يتواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع رجال الواجب في اليمن، ويتبادلان مع جنود الوطن التهنئة.

ألف تهنئة لكم يا من صنعتم عيد الإمارات، وحولتم أيامنا أعياداً، والرحمة والخلود لشهداء الإمارات الأبرار الذين كتبوا بتضحياتهم ودمائهم اسم الإمارات على صفحات الشمس، وأسهموا في رفع اسم الإمارات عالياً.

كان ذلك تجلياً لحالة مضيئة تعيشها بلادنا، وكان في وسط المشهد تبادل التهاني القلبية في لقاء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وكذلك في استقبال جموع المواطنين في رحاب عيد الفطر السعيد. إنه مشهد عزيز ويعزز معاني ومفاهيم الولاء والانتماء والوفاء التي تربط شعب الإمارات بقيادته، فترى جموع المواطنين، كلما أطل عيد، يتجهون، أوائل صباحاتهم، إلى قياداتهم وحكامهم، مهنئين، وفي القلوب والوجوه من الإمارات أمارات، ومن المحبة إشارات. هذه إمارات الأعياد المستمرة، فإذا جاء يوم العيد كرست ورسخت حالة العيد، وذهبت تحتفل وكأنها هي التي ابتكرت، في الأصل، يوم العيد.

Advertisements

على سبيل وصف لا يستقيم إلا بوضع عيد الفطر السعيد في سياقه الديني والزمني والتاريخي، فهذا العيد الإسلامي يزين زمننا بعد شهر رمضان المبارك وكأنه مسك ختام، وكأنه من جهة متصلة عنوان ابتداء لزمن جديد يستخلص من زمن المسلم الثمار والتجارب والنتائج والعبر.

هكذا يتيح مناخ الإمارات معرفة فكرة العيد على نحو ندر أن يتحقق في غيرها بالسوية ذاتها، فكم تدرك أجيال الإمارات الجديدة ذلك، وكم يستقر في وعيها؟

لا فصل بين أجيال الإمارات أو قطيعة، بل هو المعنى يرفع المبنى إلى شاهق الفخر، واصلاً الماضي بالحاضر، نحو مستقبل يملأ الدنيا ويشغل الناس، فالعيد في الإمارات إرث ديني وحضاري يكتسب أبعاداً جديدة كلما أطل كل عام. كما أننا نكبر ونحن نعيش عمر الفرح، فكذلك احتفالنا بالعيد يقترب ويكبر ويترجم حياتنا إلى لغة الفرح والقوة والعيد.

فكل عام ودولة الإمارات بلاد العيد. كل عام والإمارات في تقدم ورفاهية وأمن واستقرار. حفظ الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمد في عمره في صحة وعافية، وأدام على بلادنا نعمه تامة.

[email protected]