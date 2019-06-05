السلطة تدعو إلى مقاطعة دولية شاملة لـ«إسرائيل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مسؤول فلسطيني أمس الثلاثاء، إلى مقاطعة دولية شاملة ل«إسرائيل» والضغط عليها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، في بيان، ضرورة وجود موقف دولي لإلزام «إسرائيل» باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما ق

دعا مسؤول فلسطيني أمس الثلاثاء، إلى مقاطعة دولية شاملة ل«إسرائيل» والضغط عليها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، في بيان، ضرورة وجود موقف دولي لإلزام «إسرائيل» باحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، شدد شعث خلال لقاءات منفصلة عقدها مع 24 سفيراً من الاتحاد الأوروبي، وستة سفراء من أمريكا اللاتينية، على أن الفلسطينيين «دفعوا ثمناً باهظاً جراء الاحتلال «الإسرائيلي» المستمر والسياسات العنصرية ضدهم».

واعتبر أن «استمرار الحكومة «الإسرائيلية» بسياستها وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، يتطلب تنفيذ القرارات التي اتخذتها بعض الدول بشأن مقاطعة بضائع المستوطنات».

وأشار إلى أن قرار البرلمان الألماني الشهر الماضي المتعلق بتجريم حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها «BDS»، هو «قرار مرفوض، يتماشى مع المساعي «الإسرائيلية» لفرض الأبرتهايد على الشعب الفلسطيني»، داعياً إلى التراجع السريع عن هذا الموقف.

وقال شعث إن «الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة من قبل الدول التي لم تعترف بها حتى اللحظة، لتأكيد أن حل الدولتين هو الخيار المقبول».

على صعيد آخر، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، عن القلق الشديد لحكومة بلاده من قرار سلطات الاحتلال، بناء وحدات استيطانية جديدة في «القدس الشرقية». وقال موريسون، في تصريح صحفي إن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام «حل الدولتين».

وبدورها أعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن رفضها للخطوات «الإسرائيلية»، أحادية الجانب والمتعلقة بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان إنه «من الواضح أن الدعوات الأخيرة لإنشاء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلة، تعارض هدف حل الدولتين المتفاوض عليه». وأكدت أنها ترفض جميع الخطوات الأحادية التي تعرض حل الدولتين للخطر بما في ذلك بناء المستوطنات وعمليات الهدم في المناطق المصنفة «ج».

وأشارت الخارجية الألمانية، إلى أن برلين ترفض الاعتراف بالتغييرات أحادية الجانب التي بدأت منذ 4 يونيو 1967 وتعلن التزامها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 بما في ذلك جميع الخطوات أحادية الجانية في القدس، والتي من المفترض أن تخضع للتفاوض بين «إسرائيل» والفلسطينيين.

وكانت وزارة الاستيطان «الإسرائيلية» قررت يوم الخميس الماضي طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة. (وكالات)ررته الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، شدد شعث خلال لقاءات منفصلة عقدها مع 24 سفيراً من الاتحاد الأوروبي، وستة سفراء من أمريكا اللاتينية، على أن الفلسطينيين «دفعوا ثمناً باهظاً جراء الاحتلال «الإسرائيلي» المستمر والسياسات العنصرية ضدهم».

واعتبر أن «استمرار الحكومة «الإسرائيلية» بسياستها وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، يتطلب تنفيذ القرارات التي اتخذتها بعض الدول بشأن مقاطعة بضائع المستوطنات».

وأشار إلى أن قرار البرلمان الألماني الشهر الماضي المتعلق بتجريم حركة مقاطعة «إسرائيل» وسحب الاستثمارات منها «BDS»، هو «قرار مرفوض، يتماشى مع المساعي «الإسرائيلية» لفرض الأبرتهايد على الشعب الفلسطيني»، داعياً إلى التراجع السريع عن هذا الموقف.

وقال شعث إن «الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة من قبل الدول التي لم تعترف بها حتى اللحظة، لتأكيد أن حل الدولتين هو الخيار المقبول».

على صعيد آخر، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، عن القلق الشديد لحكومة بلاده من قرار سلطات الاحتلال، بناء وحدات استيطانية جديدة في «القدس الشرقية». وقال موريسون، في تصريح صحفي إن بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويمثل عقبة أمام «حل الدولتين».

وبدورها أعربت وزارة الخارجية الألمانية، عن رفضها للخطوات «الإسرائيلية»، أحادية الجانب والمتعلقة بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان إنه «من الواضح أن الدعوات الأخيرة لإنشاء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية المحتلة، تعارض هدف حل الدولتين المتفاوض عليه». وأكدت أنها ترفض جميع الخطوات الأحادية التي تعرض حل الدولتين للخطر بما في ذلك بناء المستوطنات وعمليات الهدم في المناطق المصنفة «ج».

وأشارت الخارجية الألمانية، إلى أن برلين ترفض الاعتراف بالتغييرات أحادية الجانب التي بدأت منذ 4 يونيو 1967 وتعلن التزامها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 بما في ذلك جميع الخطوات أحادية الجانية في القدس، والتي من المفترض أن تخضع للتفاوض بين «إسرائيل» والفلسطينيين.

وكانت وزارة الاستيطان «الإسرائيلية» قررت يوم الخميس الماضي طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة. (وكالات)