أول أيام الفطر.. عيد في مراكز التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ممدوح صوان

شهدت مراكز التسوق إقبالاً متزايداً في أول أيام عيد الفطر، مع تسجيل ارتفاع الطلب نهاراً على المطاعم، فيما متاجر التجزئة تواصل استقبال المتسوقين بعروض التخفيضات والمتوقع أن تتزايد اليوم وطيلة أيام الأسبوع خصوصاً في أبوظبي حيث تنطلق الفعاليات التي تتضمن استقبال الجمهور طيلة 24 ساعة متواصلة من صباح اليوم 5 الجاري، وحتى صباح يوم غد 6 الجاري، إلى جانب طرح خصومات بنسب قياسية على السلع والبضائع والمنتجات في آلاف المحال، إلى جانب عروض تتضمن استرداد قيمة الضريبة المضافة في حال الشراء بقيمة 1000 درهم، أو أكثر.

يتوقع أن تسهم العروض في تنشيط الحركة التجارية بشكل أكبر، وجذب المزيد من المتسوقين والجمهور إلى مراكز التسوق.

وعادة ما تنشط حركة الصائمين في يوم عيد الفطر الثاني، بعد أن ينجزوا واجباتهم العائلية في اليوم الأول، وأعرب مديرون وعاملون في قطاع تجارة التجزئة عن توقعاتهم بانتعاش الحركة التجارية وزيادة نسبة المبيعات على الهدايا والملابس بنسبة تفوق 100% عن الأيام الأولى من الأسبوع.

وأشار عاملون في قطاع التجزئة إلى أن الكثير من المتسوقين المقيمين والزوار سيستفيدون من هذه العروض في شراء ما يلزمهم قبل بدء إجازاتهم السنوية، والسفر إلى بلدانهم.

وأعلن «ياس مول» عن مشاركته في حملة التخفيضات الكبرى المرتقبة للعام الثالث على التوالي خلال عيد الفطر السعيد، حيث سيتيح للمتسوقين فرصة الاستفادة من حسومات مجزية واسترداد ضريبة القيمة المضافة عند إنفاق 1000 درهم، أو أكثر.

وتوفر هذه المبادرة الأحدث من نوعها إلى جانب حملة التخفيضات الكبرى، للمتسوقين في «ياس مول» فرصة الحصول على تجارب تسوّق منقطعة النظير.

ويستقبل «ياس مول» الجمهور طيلة 24 ساعة متواصلة اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في 5 يونيو 2019 وحتى الساعة 10 من صباح اليوم التالي، ليمنحهم تجربة تسوق مع باقة من العروض والتخفيضات الحصرية، إضافة إلى استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وفي الشارقة، تقدم غالبية المراكز التجارية عروض تخفيضات حقيقية على الملابس والألعاب والمأكولات، والعديد من العروض الترويجية للأطفال، وصلت إلى 75%، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم المبيعات.

وفي دبي، بدأت مراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة دبي، تعج بالمتسوقين والزوار والسياح وخصوصاً العائلات في فترات النهار، حيث كانت شبه خالية في أيام شهر رمضان، وكانت حركة التسوق ليلية بامتياز، وتشهد مراكز التسوق إقبالاً من الزوار الذين أتوا لقضاء الأعياد مع عائلاتهم في دبي.

ارتفاع درجات الحرارة يحد من خيارات الترفيه ويجعل من مراكز التسوق والمولات المقصد والوجهة للعائلات والأفراد على حد سواء. ولعيد الفطر طعم مختلف في دبي، ولهذا السبب فإن الإمارة أصبحت الوجهة المخطط لها من دول الجوار والمنطقة برمّتها لما تحفل به من احتفالية متميّزة وأجواء عيد تجتمع فيها الأصالة بالحداثة، وتضجّ المدينة بالحياة مع خصوصية فجر العيد ثم تنطلق العائلات إلى الشواطئ والحدائق العامة والشوارع المزدانة بالزينة والأضواء والألوان، أما مراكز التسوق فهي الأمكنة المثالية لقضاء عيد مملوء بالبهجة وأنواع الطعام المختلفة من ثقافات العالم والعروض الترفيهية الرائعة التي تبهر الزوار.

وتمتد إجازة العيد إلى أسبوع كامل ما يتيح الفرصة لفعاليات وأنشطة مختلفة تنظمها مراكز التسوق بهدف استقطاب الزوار إليها، والتي تتحول إلى وجهة ترفيهية وسياحية راقية تقدم المرح والمتعة للعائلات، فضلاً عن دورها الأساسي في التسوق وتقديم الخدمات التجارية المختلفة للجمهور والزبائن. وتستحوذ مبيعات العطور والساعات والأزياء على نصيب الأسد من بين خطوط المنتجات في قطاع التجزئة لارتباطها الوثيق بمختلف المناسبات الاجتماعية والدينية والشخصية معاً، ويسعى العملاء للاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها متاجر التجزئة خلال الأعياد لشراء العطور والساعات الراقية التي تقدم في باقات جديدة غالباً وبأسعار منافسة مقارنة بالأيام العادية من العام. ولا تزال مناسبة عيد الفطر من المواسم النشطة في قطاع التجزئة حيث الإقبال على شراء مستلزمات السفر والهدايا.