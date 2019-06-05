الشيخة فاطمة تستقبل المهنئات بعيد الفطر السعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر مساء أمس سمو الشيخات والوزيرات وقيادات العمل النسائي والمهنئات بعيد الفطر السعيد.

وقدم الجميع أطيب التهاني والتبريكات لسموها بالعيد السعيد، متمنيات العمر المديد لسمو «أم الإمارات»، وأن يجزيها الله كل خير على ما قدمته للمرأة الإماراتية.

وأعربن عن اعتزازهن بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تضطلع بأعمال إنسانية جليلة داخل الدولة وخارجها، وتقدم المساعدات الإنسانية للمرأة والطفل في عدد من الدول، من بينها نساء وأطفال الروهينجا، إضافة إلى برنامج الشيخة فاطمة للتطوع الذي قدم العلاج المجاني لعشرات الآلاف من المرضى في إفريقيا وآسيا من خلال المستشفيات والمراكز الصحية التي أقامها في أكثر من عشرين دولة.

وأكدت المهنئات أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تقف بثبات إلى جانب المرأة لإفساح المجال لها لأخذ دورها، وتمكينها في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، حيث أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق انجازات مهمة في مسيرتها، حيث تنعم بالدعم الذي تلقاه أيضاً من القيادة الرشيدة للدولة. (وام)