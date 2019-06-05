الإيطالي ميجليوزي يقفز 22 خطوة في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب النجم الشاب جويدو ميجليوزي من حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في شهر نوفمبر المقبل، بعد فوزه بثاني لقب له في الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي» بعدما حصد لقب بطولة بلجيكا المفتوحة.

وتفوق الإيطالي الذي حصل على بطاقة الجولة الأوروبية من خلال مدرسة التأهيل في نوفمبر من العام الماضي في البطولة ليكسب 335 نقطة ويرفع رصيده إلى 831.8 نقطة ليتقدم 22 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما قفز من المركز 43 إلى المركز 21 على لائحة ترتيب الموسم، علماً أن أصحاب المراكز ال50 الأوائل ينالون بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.

وفاز الإسباني البالغ من العمر 22 عاماً باللقب بعد أن هزم الهولندي داريوس فان دريل في الجولة النهائية بفارق أربع ضربات، إضافة إلى انتصاره في وقت سابق من هذا العام في بطولة كينيا المفتوحة، وحصل الوصيف فان دريل على 222 نقطة ليصعد إلى المركز 109 في «السباق إلى دبي».

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وحصل الإسكتلندي إوين فيرجسون على المركز الثالث بعد تغلبه على الفرنسي جريجوري هافريت في المباراة الفاصلة لتحديد المركز الثالث والرابع، ليحصد 125 نقطة تقدم بها من المركز 219 إلى المركز 136 في ترتيب «السباق إلى دبي» بينما حصل هيفرت صاحب المركز الرابع على 100 نقطة لينتقل من المركز 266 إلى المركز 165.

واحتل الماليزي غافن جرين المركز الخامس ليفوز ب 84 نقطة ويتحرك من المركز 86 إلى المركز 67 في «السباق إلى دبي» بينما احتل ماثيو ساوثجيت المركز السادس ليحصد 65 وينتقل من المركز 107 إلى المركز 86.

يذكر أن أفضل 60 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.