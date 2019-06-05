أبطالنا في اليمن: على العهد باقون درعاً تحمي الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع جنودنا البواسل، منتسبو قواتنا المسلحة، المرابطون في ميادين العز والشرف والفداء على أرض اليمن، أخلص التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم وأسر الشهداء الأبرار، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وبمعنويات عالية واعتزاز كبير بشرف الجندية والدفاع عن قضايا الوطن المحقة، دعا جنودنا الأبطال الله، جل شأنه، أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وشعبها العظيم بالخير والمنعة والتقدم، ويديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي.

وأكدوا في لقاءات مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وهم يسطرون بكل بسالة الملاحم البطولية، ويجسدون أمثلة حية على حب الوطن والبذل في سبيل نصرة قضاياه الوطنية، صمودهم وإصرارهم على تحرير كامل التراب اليمني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وإعادة اليمن إلى أهله كريماً عزيزاً أبياً.

وعبروا عن ولائهم للوطن والقيادة الرشيدة، مؤكدين العزم على ترجمة مواقف الوطن والدفاع عن قضاياه وأمن المنطقة والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة ما يتعرضون له من محن وأزمات.

ورفع محمد سعيد، أحد منتسبي قواتنا المسلحة، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار، وقال: «نجدد الولاء والانتماء إلى الوطن والقيادة، وأن نكون على العهد دائماً حاملين راية الوطن عالياً نفتديها بالغالي والنفيس لتبقى خفاقة شامخة».

وتوجه فايز علي، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار، مؤكداً الحرص على تجسيد مبادئ الإمارات السامية القائمة على العدل والمحبة والسلام والتعايش، دفاعاً عن الحق والواجب والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من بذل وتضحيات.

وهنأ علي أحمد، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وقال: إن مشاعل تحرير كامل التراب اليمني تلوح في الأفق، والمخطط الانقلابي في اليمن يتهاوى، ما يؤكد مواقف الإمارات الثابتة.

وقال ياسر عبد الله: «نعاهد قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات على أن نكون على العهد حماة للوطن ودرعه الحصينة، وسيفه البتار ونعيد الحق إلى أهله».

وأكد محمد أحمد، أن أبناء القوات المسلحة هم أبناء الملاحم وأبطال الميادين، يوم يفزعون لصناعة المجد الذين هم أهله.

(وام)