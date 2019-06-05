بغداد — سبوتنيك. وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم مقتل ٣ إرهابيين وحرق ٣ دراجات نارية وتدمير وكرا للإرهابيين جراء الضربة الجوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني يعلن مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف بمحافظة الأنبار العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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