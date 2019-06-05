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واشنطن — سبوتنيك. وقالت تومبسون في مقابلة مع موقع الدفاع الأول: "لدينا منتدى منفصل للمناقشات الثنائية [بين الولايات المتحدة وروسيا]، أتوقع عقده على مستوى مختلف. لدينا بعض المناقشات في المستقبل".
بالوقت نفسه لم تحدد نائبة وزير الخارجية الأمريكي متى وأين ستعقد هذه الاجتماعات.
© REUTERS / LEAH MILLIS
يذكر بأن ترامب كان أعلن، في وقت سابق، عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، كما لم يستبعد إمكانية تطوير اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة مع الصين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في 2 شباط/فبراير، بأن روسيا ستعلق مشاركتها في الاتفاقية، وأضاف بأن روسيا لن تدخل في سباق التسلح الباهظ لموسكو.
في الوقت نفسه، أكد بوتين أن جميع مقترحات روسيا بشأن نزع السلاح "تبقى على الطاولة والأبواب مفتوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة وزير الخارجية الأمريكي تعلن عن اجتماع مقرر بين واشنطن وموسكو بشأن الحد من التسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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