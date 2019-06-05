شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يصدر عفوا عن 755 شخصا بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، عفوا بمناسبة عيد الفطر، عن مئات الأشخاص من بينهم 107 نزلاء مدانون فى إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 مدانين في قضايا التطرف والإرهاب.
وأكدت وزارة العدل المغربية فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، إصدار العاهل المغربى لعفو عن مجموعة من المدانين، بعضهم معتقلون وبعضهم طلقاء، أدانتهم محاكم المملكة وعددهم 755 شخصا.
وأوضحت وزارة العدل الغربية أن المقترحين للعفو الملكي من الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا، بالإضافة إلى 179 شخصا طلقاء، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى 107 من المدانين في إطار قضايا الأحداث في منطقتي الحسيمة وجرادة.
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