"أنصار الله" تفرج عن 33 معتقلا بتهمة محاولة الالتحاق بقوات الحكومة الشرعية

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، بأن المفرج عنهم تم التحفظ عليهم من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في وقت سابق، في أثناء محاولتهم للالتحاق بمعسكرات الجيش اليمني.

© REUTERS / Khaled Abdullah

ونقلت وكالة "سبأ"، عن مدير دائرة الاستخبارات العسكرية، المعين من "أنصار الله"، العميد الركن على محمد أبو حليقة، إن "عملية الإفراج تأتي ترجمة لتوجيهات قيادة الثورة والقيادة السياسية والعسكرية العليا وقرار العفو العام وبمناسبة عيد الفطر المبارك".

ودعا العميد أبو حليقة "من تبقى من المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والصف الوطني".

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وتأتي عملية الإفراج بعد أقل من شهر من إعلان "أنصار الله" إطلاق سراح 80 معتقلا ممن شاركوا في القتال ضد الجماعة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأصدرت "أنصار الله"، في 21 ديسمبر من العام 2017م، قرارا بالعفو العام عن كل من قاتل ضد الجماعة، باستثناء من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، أو تورط في التخطيط أو التخابر من أجلها مع التحالف.

وتمنع الجماعة انتقال العسكريين والموظفين المدنيين الحكوميين من المحافظات التي تسيطر عليها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باستثناء المغادرة لغرض السفر إلى الخارج عبر مطاري عدن وسيئون جنوب وشرق اليمن.