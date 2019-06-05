شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل شخصين اثنين وإصابة أخر فى انفجار لغم بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة الأنبار أن اثنين من المزارعين قتلا وأصيب آخر فى انفجار لغم غرب مدينة حديثة.

وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة - إن لغما من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى انفجر اليوم الثلاثاء، فى 3 مزارعين خلال قيامهم بجنى محصول الحنطة فى قرية المدهم 100كم غرب مدينة حديثة غرب الرمادى.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار أدى إلى مقتل اثنين من المزارعين وإصابة آخر بجروح، مشيرًا إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

وأفادت وزارة الدفاع العراقية بأن طيران التحالف الدولي وجه ضربتين جويتين ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابي أسفرتا عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم كانوا داخل أحد الأنفاق في محافظة الأنبار.

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