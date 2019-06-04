الولايات المتحدة وروسيا تواصلان مناقشة سوريا على جميع المستويات

الجدير بالذكر أن سوريا تشهد منذ العام 2011، صراعا مسلحا بين الجيش السوري وحلفائه من جهة وبين مجموعات مسلحة أنشطها عمليا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، الإرهابيان، كما تشهد سوريا حاليا إقامة مناطق خفض تصعيد، برعاية الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، روسيا وإيران وتركيا، ما يساعد على البدء بالتسوية السياسية والتفكير ببدء إعادة الإعمار.

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