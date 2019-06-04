أول تعليق أمريكي على تقارير "اعتراف الولايات المتحدة بالأسد مقابل الضغط الروسي على إيران"

واشنطن — سبوتنيك. وقال جيفري في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "سيعقد اجتماع حول الشرق الأوسط، ونعمل على التفاصيل".

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وأضاف: "بطبيعة الحال، حتى الآن، لا يوجد مثل هكذا اتفاق، لا أثق بما تم التداول به".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان في اجتماع أمني ثلاثي في القدس، تقديم اقتراح لروسيا بالاعتراف بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد، ورفع العقوبات عن السلطات السورية، إذا وافقت موسكو على كبح النفوذ الإيراني في هذه الدولة.

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هذا وفي وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون يخطط للقاء نظيريه الروسي، نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي، مئير بن شبات في حزيران/ يونيو في القدس لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي على نطاق شامل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه من المنتظر أن يناقش اللقاء مسائل مثل إيران وسوريا والقضية الفلسطينية.

من جانبها، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أمس الاثنين أن الكرملين يدعو للحذر فيما يتعلق بتقارير إعلامية حول اقتراح الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيراني في سوريا.