شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: ندين بشدة بناء 800 وحدة استيطانية فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس. وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى عبر "تويتر"؛ مساء الثلاثاء، "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة خرقا للقانون الدولى". وأشار الصفدى إلى أن بناء إسرائيل للمستوطنات يعتبر خطوة لاشرعية، تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين. Advertisements وأكد وزير خارجية الأردن أنه من واجب المجتمع الدولى ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الأردن: ندين بشدة بناء 800 وحدة استيطانية فى القدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.