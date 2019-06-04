المغرب يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن عيد الفطر هو الأربعاء.

جاء ذلك في بيان، الثلاثاء، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وقال البيان، إنه جرت مراقبة "هلال شهر شوال لعام 1440 هـ، بعد مغرب الثلاثاء، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.