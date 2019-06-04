الحكومة العراقية تفتتح "المنطقة الخضراء" أمام المواطنين

بغداد/ نازا محمد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء "المحصنة" بالكامل أمام المواطنين، وعلى مدار 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمديرية المرور التابعة للداخلية العميد عمار وليد، للأناضول، "اليوم (الثلاثاء) تم إيفاء الحكومة بوعدها، إذ تم افتتاح المنطقة الخضراء، على مدار 24 ساعة في اليوم، بعد أن كان الفتح جزئيا ولساعات محدودة".

وأضاف وليد: "الطرق التي كانت مفتوحة سابقا تم افتتاح طرق أخرى معها، وبالتالي أصبح هناك متنفس آخر بين جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة (الجانبان الشرقي والغربي من بغداد)".

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وأوضح أن هناك طريقا واحدا فقط يجري الإعداد لافتتاحه في القريب العاجل، وهو الرابط بين المطار وأحد الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء من جهة منطقة القادسية، وهو مغلق منذ 1979.

وتضم المنطقة الخضراء عددا من المكاتب والمباني المهمة، حكومية وغير حكومية، والبعثات الدبلوماسية، منها مجلسا النواب والوزراء، والسفارة الأمريكية.

ومنذ 2003، شرعت القوات الأمريكية في عملية تحصين شديدة التأمين للمنطقة، لكنها إبان مغادرتها العراق سلمت مهمة أمنها إلى القوات العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.