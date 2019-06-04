بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
أعلن، الثلاثاء، مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أن الأربعاء، أول أيام عيد الفطر في العراق.
وقال مكتب السيستاني، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنه تمت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الثلاثاء، في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له.
وأضاف أنه بناء على ذلك، يكون "الأربعاء، الأول من شهر شوال المكرم، هو يوم عيد الفطر السعيد".
والإثنين، أعلن الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، أن الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مكتب السيستاني يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.