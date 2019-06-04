العراق.. مكتب السيستاني يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن، الثلاثاء، مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أن الأربعاء، أول أيام عيد الفطر في العراق.

وقال مكتب السيستاني، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنه تمت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الثلاثاء، في مناطق متعددة من العراق والدول المجاورة له.

وأضاف أنه بناء على ذلك، يكون "الأربعاء، الأول من شهر شوال المكرم، هو يوم عيد الفطر السعيد".

والإثنين، أعلن الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، أن الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.