رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "إصابة طفيفة بشظايا في اليد والكتف، وصلت إلى مستشفى الأهلي في الخليل (حكومي)، من مخيم العَرّوب شمال المدينة".
وبحسب شهود عيان، اندلعت مواجهات قرب مخيم العروب، بين شبان وقوات إسرائيلية، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
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