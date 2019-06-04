رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إصابة طفيفة بشظايا في اليد والكتف، وصلت إلى مستشفى الأهلي في الخليل (حكومي)، من مخيم العَرّوب شمال المدينة".

وبحسب شهود عيان، اندلعت مواجهات قرب مخيم العروب، بين شبان وقوات إسرائيلية، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.